(V 'Etna, fontana di lava e nube vulcanica dalla...' delle 7.27) (ANSA) - CATANIA, 07 AGO - A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine dell'Etna, e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania sono state disposte alcune limitazioni temporanee alle operazioni di volo: fino alle ore 12 gli arrivi dei voli sono temporaneamente sospesi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto delle aeromobili già presenti nello scalo. Per agevolare gli spostamenti dei passeggeri, Trenitalia ha predisposto collegamenti straordinari. I passeggeri dei voli interessati sono invitarti a recarsi alla stazione di Palermo Aereoporto, dove troveranno il treno straordinario senza fermate intermedie diretto a Palermo Centrale. Da lì è previsto un treno straordinario in partenza alle 9:15, con percorso via Messina e destinazione Catania, con 500 posti disponibili. Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, invita a verificare sul sito di Trenitalia i vari aggiornamenti sui collegamenti ferroviari straordinari e i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. (ANSA).