(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - "Oggi ci sono nuovi reati come i furti d'identità, le frodi informatiche agli anziani, le fake news con l'intelligenza artificiale. Ancora non c'è una tutela penale, ma sarà uno dei veri problemi del domani. Il diritto è costretto a inseguire la realtà". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dal palco della Mole Vanvitelliana, ad Ancona, dove partecipa al talk "Visioni di libertà" con Nicola Porro, Marcello Veneziani e Serena Sileoni nell'ambito del festival "La casa di Liberilibri" organizzato dall'omonima casa editrice. "Dieci anni fa, prima di essere ministro, presiedevo la commissione per la riforma del codice penale, e dissi che dovevamo avere fantasia - ha aggiunto - Con la nuova tecnologia alcuni reati si creano e altri spariscono. Alcuni reati spariscono perché sono antieconomici, ora ad esempio i rapimenti non si fanno più perché è antieconomico, conviene prendere una barca di clandestini e guadagni lo stesso profitto in tempi più rapidi". (ANSA).