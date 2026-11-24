(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di un'ispezione per quanto riguarda il merito di un'inchiesta. Questo è inammissibile perché la magistratura è autonoma e sovrana e quindi non prendiamo nessuna iniziativa". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito all'eventuale ipotesi di un'istruttoria disciplinare da attivare attraverso la procura generale della Cassazione sul procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che alcuni giorni fa ha rilasciato un'intervista parlando dell'indagine sui presunti depistaggi nella strage di via D'Amelio, in cui era indagato Gianni De Gennaro. (ANSA).