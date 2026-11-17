(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Come cittadino e anche come rappresentante delle istituzioni ovviamente rilevo il grande disagio che si prova di fronte a queste rinnovazioni di inchieste che, come abbiamo visto anche con Garlasco, a distanza di parecchi anni ripropongono altre verità. Poi ovviamente eventuali aspetti patologici che vadano al di là di quello che è l'errore giudiziario, che come sappiamo è sempre in agguato, saranno accertati dalla magistratura. Posso soltanto dire che la magistratura di Caltanissetta sta operando in modo molto rigoroso e molto serio". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Rai News 24, in merito alle indagini della Procura di Caltanissetta che vedono coinvolto l'ex capo della polizia Giovanni De Gennaro. (ANSA).