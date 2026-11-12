(ANSA) - PARMA, 12 NOV - E' stata rintracciata la coppia di pirati della strada che ieri, con l'auto, ha travolto una nonna e il suo nipotino di quattro anni a Fornovo Taro nel parmense. Si tratta di un uomo e una donna residenti nella zona e già noti alle forze dell'ordine. Le indagini condotte dalla Polizia locale Bassa Val Taro e dai carabinieri hanno portato all'identificazione dei due: sono stati denunciati, a vario titolo, per lesioni colpose, fuga e omissione di soccorso, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per alcol e sostanze stupefacenti. Dal racconto di alcune persone presenti risulta che l'uomo fosse al volante, entrambi sono risultati privi di patente di guida valida. La nonna, 61enne, si trova ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Parma, mentre il bambino non è in gravi condizioni. L'auto che li ha investiti si era allontanata senza prestare soccorso. Grazie alle segnalazioni ricevute dai cittadini e alla visione delle telecamere presenti sul territorio, gli agenti sono riusciti a individuare il veicolo, rinvenuto nella zona di Riccò e sottoposto a sequestro. L'Amministrazione comunale di Fornovo, sul proprio profilo social, ringrazia la Polizia Locale Bassa Val Taro, i Carabinieri e tutti i cittadini che, con le loro testimonianze, hanno contribuito alle indagini. (ANSA).