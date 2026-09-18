(ANSA) - ROMA, 18 SET - Non si arrestano i ricari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro a litro (ieri 2,143 euro) e 2,294 euro per il gasolio (ieri 2,266) secondo quanto comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,241 euro a litro per la benzina (ieri 2,236) e 2,375 euro per il gasolio (ieri 2,346). (ANSA).