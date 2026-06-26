(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - 'Baratto amministrativo' a Cesa, comune in provincia di Caserta: riduzione o azzeramento dei debiti della tassa sui rifiuti in cambio di attività per la comunità. Il provvedimento è stato adottato dalla Amministrazione comunale di Cesa come iniziativa "a favore dell'inclusione sociale e della partecipazione civica". Il 'baratto amministrativo' è uno strumento che consentirà ai cittadini di ridurre o azzerare i debiti relativi alla Tari, scaduti al 31 dicembre 2025, mettendo a disposizione il proprio tempo e il proprio lavoro per la cura e la valorizzazione dei beni pubblici urbani. L'iniziativa è rivolta ai cittadini maggiorenni residenti a Cesa, in possesso di idoneità psico-fisica, nonché alle associazioni iscritte all'Albo Comunale e al Registro Regionale. Non potranno invece partecipare coloro che hanno riportato condanne per reati gravi o che risultano coinvolti in contenziosi tributari con il Comune. Le attività previste dal progetto riguarderanno principalmente la pulizia e decoro degli spazi pubblici, la manutenzione delle aree urbane, la valorizzazione e il recupero di immobili inutilizzati e beni di interesse collettivo. L'accesso al beneficio avverrà attraverso una graduatoria basata su criteri socioeconomici e familiari, con particolare attenzione ai nuclei in condizioni di maggiore fragilità. Saranno attribuiti punteggi in relazione all'Isee, allo stato di disoccupazione, alla presenza di minori, a situazioni di disabilità grave e ad altri elementi di rilevanza sociale. Priorità assoluta sarà riconosciuta ai nuclei familiari colpiti da decesso o infortunio per motivi di lavoro. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15 luglio 2026, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune, mediante consegna all'Ufficio Protocollo oppure tramite Pec. "Il Baratto Amministrativo - afferma il sindaco Enzo Guida - rappresenta una misura di grande valore sociale che unisce solidarietà, responsabilità civica e sostegno alle famiglie in difficoltà. Con questa iniziativa offriamo ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso un contributo concreto alla cura del territorio. È un progetto che rafforza il senso di appartenenza alla comunità e consente di valorizzare il patrimonio pubblico grazie alla partecipazione attiva dei cittadini. Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno, creando al tempo stesso opportunità di inclusione e di collaborazione tra amministrazione e comunità locale". Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo, i cittadini possono rivolgersi agli uffici comunali competenti o visitare il sito istituzionale del Comune. (ANSA).