(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Piazza Affari allunga il passo nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,4% a 51.475 punti. Brillante Stm (+3,66%), dopo la raccomandazione 'equal weight', ossia acquistare in base al peso del titolo sul listino, degli analisti di Barclays, che hanno alzato dell'1,5% il prezzo obiettivo a 65 euro. Non riesce a fare prezzo Trevi ( +11%) dopo l'Ops di Icop, mentre il rialzo del greggio sostiene Saipem (+1,53%) ed Eni (+1,4%). Deboli Bper (-0,55%) e Banco Bpm (-0,47%), più cauta Unicredit (-0,27%), in lieve rialzo Intesa SDanpaolo (+0,15%), mentre salgono Mps (+0,4%) e Mediobanca (+0,45%). (ANSA).