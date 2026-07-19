(ANSA) - SAN SALVO, 20 LUG - Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco, finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto, uno degli eventi del cartellone estivo della cittadina, è stato quindi sospeso, intorno alle 22.30. "A causa dell'incidente occorso durante l'esibizione alla cantante Noemi - scrive il Comune - il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione". "Per rispetto nei confronti dell'artista e di quanto accaduto - va avanti la nota - l'amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera". (ANSA).