(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Noemi Bocchi è la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. In una storia pubblicata su Instagram la si vede mentre si allena davanti a un video di Michael Jackson. In sottofondo si sente la voce del compagno Francesco Totti. "Ma che stai a fa'?'". E lei: "sembro lui?" Mentre l'ex capitano della Roma risponde ridendo: "uguale proprio!". Nel video non si arresta l'ironia del calciatore: "Ma che ti sei operata all'anca?". Poi l'annuncio ufficiale da parte di Bocchi: "Mi ha chiamato Milly! Devo andare a Ballando con le Stelle!" "Ma stai a scherza'...Lascia perdere" se la ride Totti. La flower designer poi dà appuntamento ai fan: "Ragazzi, ci vediamo presto". E chissà che l'ex Pupone, a lungo corteggiato da Carlucci e dalla produzione dello show, già superospite nel 2025 di "Sognando Ballando con le Stelle", non non possa tornare a calcare la pista del programma almeno per una sera. Nel cast dei concorrenti della nuova stagione di Ballando, al via il 3 ottobre, Noemi Bocchi si aggiunge ai nomi già noti di Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti e Eugenio Finardi. (ANSA).