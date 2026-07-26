(ANSA) - TORINO, 26 LUG - "Una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Il movimento No Tav, a distanza di quindici anni dall'esperienza Libera Repubblica della Maddalena e dal 3 luglio, ha dimostrato ancora una volta che ha la forza di arrivare là dove la devastazione del territorio è all'ordine del giorno. Tutti i cantieri della valle sono stati raggiunti e contestati, i dispositivi previsti dalle forze dell'ordine sono stati raggirati e superati grazie alla determinazione delle tante generazioni scese in piazza oggi". Ad affermarlo è il movimento No Tav, a conclusione della marcia di ieri nell'ambito del tradizionale Festival dell'Alta felicità in Val di Susa, nel Torinese, parlando della presenza di "20.000 persone". (ANSA).