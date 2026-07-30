(ANSA) - VENAUS, 30 LUG - Le forze dell'ordine hanno chiesto ai giovani che partecipano al presidio No Tav di Venaus di lasciare il campeggio: lo riferiscono gli stessi attivisti. "Si tratta (secondo la polizia), di un luogo troppo evocativo questo, dopo quello che è successo nei gironi scorsi", hanno detto da un altoparlante del campeggio. Al momento non paiono intenzionati a lasciare l'area, che da alcuni minuti è presidiata da reparti antisommossa. I No Tav - alcune decine - si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto ha vietato loro di svolgere il presidio che avevano previsto. Sette camionette di reparti antisommossa si trovano sul posto da alcuni minuti. (ANSA).