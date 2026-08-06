È la notte più lunga e difficile per Spin Time. La trattativa tra la il Comune di Roma e i proprietari dell'edificio è naufragata nel tardo pomeriggio. Il sindaco Gualtieri parla di "un no irrevocabile" ricevuto dalla società Investire Sgr e si dice "molto amareggiato" per "una comunità che ha saputo integrarsi nel quartiere e integrare persone fragili" e che ora "è un peccato disperdere". Praticamente è la parola fine per Spin Time e la sua comunità, che tredici anni fa ha occupato questo immobile non lontano dal centro di Roma che ospitava gli uffici dell'Inpdap e l'ha reso una realtà abitativa e culturale. Per i proprietari dell'immobile "non ci sono le condizioni di legalità e sicurezza per consentire l'utilizzo dell'immobile". Ma "resta la disponibilità a proseguire la collaborazione con l'amministrazione comunale per arrivare alla cessione dell'immobile in tempi brevi". Nessuna apertura, dunque, al rientro degli occupanti, nonostante secondo Gualtieri l'offerta del Comune fosse "la migliore possibile" perché "noi ci impegnavamo in modo vincolante a comprare l'immobile al prezzo dell'Agenzia delle Entrate e a pagare l'affitto durante i primi mesi". Ma il nodo, più che economico, è sembrato politico, come tra le righe ha denunciato il sindaco in tv a In Onda, dichiarando di essersi sentito solo in questa battaglia. Resta il tema degli alloggi e di cosa sarà delle oltre 400 persone che fino a 8 giorni fa avevano una casa. Già da lunedì, assicura Gualtieri, "saremo nelle condizioni di collocare le persone in sistemazioni dignitose". Mentre "le prime assegnazioni di case potranno partire già entro circa 60 giorni per i nuclei che ne hanno titolo, con soluzioni "anche nello stesso Municipio sia in altri, garantendo tutti i servizi indispensabili, compreso il trasporto scolastico". Intanto i rappresentanti di Spin Time hanno annunciato che si riuniranno a breve per decidere le prossime mosse. (ANSA).