(ANSA) - TRIESTE, 17 OTT - Divieto nel fine settimana di distribuire pasti e coperte ai migranti che ogni giorno stazionano in piazza Libertà, davanti alla Stazione centrale e negli altri giorni limitazione a due ore (dalle 18 alle 20) per svolgere questa stessa attività. Sono le prescrizioni disposte dalla Questura di Trieste rivolte a una delle associazioni più attive nell'assistenza ai migranti proprio in quella piazza, Linea d'ombra, come spiega la stessa associazione. Le prescrizioni mirano a prevenire "ogni eventuale turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza al fine di garantire la regolare attività di socialità, intrattenimento e svago, di libera circolazione e delle iniziative economiche che interessano capillarmente questo centro cittadino". "In sette anni che siamo in piazza Libertà tutte le sere è la prima volta che accade una cosa del genere - dice Lorena Fornaris, presidente di Lineaa d'ombra - Da due settimane stiamo ricevendo prescrizioni orarie ... evidentemente c'è una grande pressione politica". Nei giorni scorsi più di una volta si sono verificati nella piazza - che da settimane è presidiata 24 ore al giorno da forze dell'ordine - limitati episodi di violenza e anche qualche ferimento con armi da taglio. (ANSA).