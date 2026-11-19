(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Nevica in Alto Adige in molte località, anche al Brennero. Per il momento non si segnalano particolari problemi sulle strade, anche se la Centrale Viabilità invita gli automobilisti a prestare attenzione alle carreggiate parzialmente innevate e scivolose e a guidare solo con l'attrezzatura invernale. "Ora è arrivata la depressione annunciata e sulle Dolomiti ci sono nevicate più intense anche nelle valli più alte. Zone principali: Val Gardena, Val Badia, Alta Pusteria", riferisce il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. "l limite della neve è tra i 1.000 e i 1.400 metri, a seconda dell'intensità. Nelle Dolomiti, dove oggi nevica più intensamente con la prima vera irruzione invernale fino alle valli più alte, il limite è più basso. Qui continuerà a nevicare fino al pomeriggio, poi due giorni di pausa e domenica prossime nevicate", conclude Peterlin. (ANSA).