(ANSA) - ROMA, 19 AGO - 'Forza Italia chiede che del caso Ranucci si occupi il Parlamento alla ripresa dei lavori. È necessario chiarire definitivamente cosa sia davvero successo prima, durante e dopo l'attentato a Ranucci e se la Rai, con ingente spesa di soldi pubblici di tutti gli italiani, abbia finanziato una futura possibile campagna elettorale del conduttore di Report come candidato leader del campo largo". Lo dichiara il vicecapogruppo alla Camera e Portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. (ANSA).