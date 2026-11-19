(ANSA) - BELLUNO, 19 NOV - Da questa mattina è in corso una nevicata che sta interessando l'intero versante delle Dolomiti Bellunesi. Le precipitazioni più abbondanti si registrano sopra i 1.300 metri e toccano Arabba, Cortina d'Ampezzo, la ski area del Civetta, il Monte Agudo, la zona del passo San Pellegrino e sono arrivate anche in alcune aree di fondovalle, come Alleghe e Auronzo di Cadore. In base alla quota, la neve caduta è tra i 5 e i 20 centimetri. Le previsioni di Arpav indicano una pausa tra il pomeriggio di oggi e la notte di domenica, quando è prevista una perturbazione che porterà altra neve fresca favorita dall'abbassamento delle temperature. Le nevicate sulle Dolomiti dovrebbero proseguire anche per l'intera giornata di domenica 22 novembre. (ANSA).