(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - Sulle montagne dell'Alto Adige la depressione sul Golfo di Genova e il successivo fronte freddo hanno portato un po' di neve, accompagnata in alcune zone persino da fulmini e tuoni. "Inizialmente ieri ha piovuto diffusamente, soprattutto nelle zone esposte a sud con 85 mm a Santa Valburga in Val d'Ultimo. Durante la notte è arrivato il fronte freddo con forti raffiche di vento a 76 km/h a Salorno e 71 km/h a Merano, temporali con 23 fulmini, grandine nella zona di San Genesio, un crollo delle temperature in alta quota di 10 gradi e infine la neve, a tratti fino a 1500 metri di quota. Le vette dalla Vallelunga (nei pressi di Passo di Resia, ndr.) fino all'Alpe di Siusi sono innevate", afferma il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. "I temporali sono rari in questa stagione, ma non eccezionali, e la prima nevicata fino a quote medie è normale per il mese di ottobre", precisa. Ora, al primo mattino, il tempo si è già calmato, le nuvole si stanno diradando e si prospetta una giornata autunnale soleggiata, seppur più fresca. (ANSA).