(ANSA) - TEL AVIV, 19 AGO - L'ufficio del premier Benjamin Netanyahu in una nota pubblicata su X ha rivendicato l'attacco di oggi a una base aerea in Siria: "Israele e Siria avevano concordato di mantenere lo status quo in materia di sicurezza, che la Siria era sul punto di violare consentendo alle truppe turche di dispiegarsi in una base aerea nei pressi di Aleppo. Israele ha avvertito ripetutamente la Siria che un simile dispiegamento avrebbe rappresentato una minaccia per la sicurezza di Israele. La Siria ha scelto di ignorare questi avvertimenti. Israele non tollererà minacce alla propria sicurezza e accoglierebbe con favore un ritorno allo status quo". (ANSA).