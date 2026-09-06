(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele a "portare a termine la missione" di rovesciare il regime iraniano, dichiarando che "la sua fine è vicina", in un videomessaggio in lingua ebraica diffuso dal suo ufficio in occasione di un evento durante la riunione di gabinetto odierna. Lo scrive The Times of Israel. Se l'Iran dovesse "commettere un errore di valutazione" e attaccare Israele, "subirebbe un colpo che non può nemmeno immaginare", ha avvertito Netanyahu, affermando che il regime "è debole, sta lottando per la sua sopravvivenza e sta vacillando". Giovedì Netanyahu ha rilasciato dichiarazioni simili, affermando che la "missione principale" di Israele è rovesciare il regime iraniano, e attribuendo alle operazioni militari israeliane condotte dopo l'invasione e il massacro del 7 ottobre 2023, guidati da Hamas, il merito di aver arginato le minacce nucleari e missilistiche iraniane. (ANSA).