L'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu comunica che a breve si terrà una riunione con il ministro della Difesa e il Capo di stato maggiore per discutere ''le modalità di risposta al sanguinoso attacco di questa mattina a Gilad Farm". ''Agiremo con fermezza contro i terroristi e i loro mandanti e non permetteremo che il terrorismo in Giudea e Samaria rialzi la testa'', ha affermato. Questa mattina un palestinese ha sottratto l'arma del capo della sicurezza dell'insediamento Gilad Farm, nel nord della Cisgiordania, e sparato contro un gruppo di israeliani, provocando un morto mentre altri due feriti sono stati dichiarati in condizioni critiche. Quattro palestinesi sono rimasti uccisi e altri quattro feriti, in seguito all'intervento dell'Idf. (ANSA).