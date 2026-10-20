(ANSA) - TEL AVIV, 20 OTT - "Completare il lavoro significa rovesciare il regime terroristico in Iran: la testa di quella velenosa piovra. Se gli tagli la testa, tutto il resto crollerà. Avremo anche la pace con il Libano. Ma dobbiamo assolutamente portare a termine l'eliminazione del regime iraniano: questa è la questione principale. Ne ho parlato più volte con il presidente Trump, anche l'altro ieri". Ha dichiarato Benyamin Netanyahu in occasione dell'apertura dell'anno accademico presso la nuova Università di Kiryat Shmona. "Finché quel regime resterà in vita, anche se sarà indebolito, ferito e malconcio, sarà talmente fanatico da cercare nuovamente di fare ciò che ha fatto un anno fa e che noi abbiamo fermato: produrre bombe nucleari e ricostituire l'Asse. Pertanto, l'unico modo per impedire che ciò accada è rovesciare questo regime. A quel punto, parallelamente, arriverà anche l'eliminazione di Hezbollah", ha affermato. (ANSA).