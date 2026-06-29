(ANSA) - MACUTO, 29 GIU - I vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con due dei suoi tre bambini. La decisione è arrivata in seguito alla mancanza di segnali di vita all'interno della struttura e al rischio per la vita dei soccorritori. La situazione, infatti, è precipitata in seguito alla forte scossa che ha colpito l'area e che ha causato anche un ulteriore spostamento della struttura. (ANSA).