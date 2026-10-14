(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Il piccolo Leone, il neonato ritrovato in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese, è in buone condizioni cliniche generali, è vivace e reattivo, respira autonomamente e si alimenta al biberon. Lo riferisce Stefano Martinelli, direttore del Dipartimento Materno Infantile e direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Niguarda di Milano. "Da ieri - spiega Martinelli - abbiamo sospeso il supporto respiratorio: il bambino respira spontaneamente e presenta buoni parametri vitali. Pesa oggi 4 chilogrammi, con un regolare andamento della crescita ponderale, e si alimenta spontaneamente al biberon". Sono attualmente in corso accertamenti infettivologici e neurologici per escludere eventuali complicanze legate alla nascita non assistita. (ANSA).