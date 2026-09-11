(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - La Procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. La giovane di Traversetolo, ad aprile, è stata condannata a 24 anni e tre mesi per aver assassinato, con premeditazione, il secondogenito, venuto alla luce il 7 agosto 2024, mentre, per i giudici di primo grado, mancano le prove che il primo fosse nato vivo. I pm insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi: la sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nel meno grave occultamento. (ANSA).