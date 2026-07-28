(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Una neonata di tre giorni rimasta chiusa in un'auto parcheggiata è stata salvata grazie alla prontezza di una ufficiale della polizia locale di Lecco fuori servizio che è intervenuta calmando i genitori disperati e avvisando subito i soccorsi. Il tutto è accaduto ieri intorno alle 16. L'ufficiale ha visto un ragazzo correre verso di lei urlando disperato "aiuto, aiuto. La bambina è chiusa nell'auto". Era arrivato a prendere la piccola e la mamma appena dimesse dell'ospedale. Inserite le chiavi nel cruscotto, messo l'ovetto con la piccola in auto, il papà ha caricato le valige nel bagagliaio e quando lo ha chiuso, ha sentito scattare la chiusura centralizzata. E qui è scattato il panico, dato il caldo, soprattutto in una macchina parcheggiata da tempo. La vigilessa, che si trovava vicino all'ospedale per impegni personali, ha subito attivato la centrale operativa e intanto cercato di assistere i genitori stranieri sotto choc. Sul posto sono arrivate una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno liberato la piccola rompendo un deflettore dell'auto. Nel frattempo è arrivata un'ambulanza che ha riportato per un controllo in ospedale la piccola, che sta bene. "Una storia a lieto fine - ha commentato il comandante della polizia locale Luigi Dioguardi - grazie alla tempestività dell'intervento che la nostra ufficiale ha gestito con professionalità e delicatezza. Era al posto giusto, al momento giusto". All'ufficiale sono andati i ringraziamenti del consigliere regionale di FdI Giacomo Zamperini per quello che ha definito un "gesto eroico". (ANSA).