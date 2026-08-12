(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Il deputato democratico del Connecticut John Larson, 78 anni, ha perso le primarie contro l'ex sindaco di Hartford Luke Bronin, diventando l'ennesimo esempio della spinta degli elettori democratici a spazzare via i membri uscenti della Camera e a sostituirli con una leadership più giovane. Lo riportano i media Usa. Larson, 78 anni, è il settimo deputato democratico sconfitto alle primarie quest'anno. Solo in un altro ciclo elettorale dal 2000 si è registrato un numero così elevato di sconfitte di deputati uscenti alle primarie. Bronin, 47 anni, ha condotto una seria campagna contro di lui, invocando un cambio generazionale e sostenendo che il secondo mandato del presidente Donald Trump richiedeva nuova energia e una nuova direzione da parte dei legislatori democratici. Bronin ha raccolto più fondi di Larson e ha conquistato gli attivisti del partito alla convention statale, ottenendo l'appoggio del partito a livello statale . (ANSA).