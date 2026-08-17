(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Nella chat del Consiglio federale della Lega, che l'ANSA ha potuto leggere, finisce nel mirino il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che in un'intervista ha chiesto un passo indietro del segretario Matteo Salvini. "Tutto agosto che i militanti ci chiamano, chiedono e si sorprendono di questo attacco continuo sulla stampa. Abbiamo Pontida da organizzare e le prossimo battaglie su cui pensare. Bisogna pensare a questo, non a polemiche che fanno il male assoluto della Lega" scrive il deputato Luca Toccalini nella chat dove è presente anche lo stesso Fontana. Ironica la vicesegretaria Silvia Sardone: "Quando esce un articolo sul nostro partito che non parli di beghe interne avvisatemi… E poi ci lamentiamo se calano i consensi". Il deputato Alberto Di Rubba sottolinea che la Lega "non deve ripartire, perché la Lega non si è mai fermata. Se solo si dedicasse al lavoro sul territorio anche solo la metà delle energie spese in chiacchiere…". Per il deputato Giulio Centemero "dobbiamo tornare al rispetto dello statuto e dirci tutto ciò che pensiamo nelle opportune sedi" o comunque "a porte chiuse". Mentre per il collega alla Camera Andrea Crippa "è difficile lavorare sui territori se ogni giorno escono articoli sui giornali in cui si contesta la linea del movimento" che "tra l'altro è stata approvata all'unanimità al congresso federale dell'anno scorso. Mi spiace - osserva ancora Crippa - vedere persone che hanno ricevuto tanto dalla Lega in questi anni, che continuano a criticare e di conseguenza a danneggiare l'immagine del partito e il lavoro di tanti militanti". "La storia - commenta anche l'europarlamentare Susanna Ceccardi - insegna che un movimento cresce con la concordia e si indebolisce quando comincia a combattere al proprio interno". La deputata Simona Loizzo, invece, fa notare che "dentro Forza Italia si stanno ammazzando, ma non esce neanche una parola". (ANSA).