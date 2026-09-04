(ANSA) - TREVISO, 04 SET - È stato diagnosticato un caso di dengue in una donna residente nel Comune di Resana, recentemente rientrata da un viaggio in Sri Lanka, Paese in cui la malattia è endemica. La paziente è tornata a casa il 23 agosto e ha manifestato i primi sintomi il 28 agosto. Il 3 settembre, a causa dell'acuirsi della sintomatologia, si è recata dal medico. La paziente è attualmente ricoverata nell'Unità Operativa di Malattie infettive dell'Ospedale di Treviso per essere monitorata da un punto di vista clinico. Con questo caso salgono a 5 i casi confermati di dengue da importazione segnalati nell'Ulss 2 nel corso del 2026. A seguito della segnalazione del caso, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 2, in collaborazione con il Comune di Resana, ha immediatamente attivato le procedure previste dalla Dgr Veneto. È stato quindi predisposto un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree in cui la persona ha soggiornato al rientro dal viaggio. Gli interventi interesseranno un'area compresa entro un raggio di 200 metri dall'abitazione della persona infettata. La dengue è una malattia infettiva virale trasmessa principalmente dalla puntura di zanzare infette, in particolare zanzare del genere Aedes aegypti e in alcuni casi del genere Aedes albopictus. I sintomi possono comparire generalmente alcuni giorni dopo la puntura della zanzara infetta e comprendono soprattutto febbre elevata, forte mal di testa, dolori muscolari e articolari e marcata stanchezza. In alcuni casi possono manifestarsi anche nausea, vomito, eruzioni cutanee o manifestazioni emorragiche. Nella maggior parte dei casi la malattia si risolve spontaneamente, ma alcune forme possono evolvere in dengue grave, rendendo necessario il ricovero e un attento monitoraggio clinico. (ANSA).