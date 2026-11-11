(ANSA) - MILANO, 11 NOV - "Mi sono rivolto a Baby perché sapevo che ne disponeva, non voglio specificare, però, come facevo a saperlo". Così uno degli imputati nello stesso procedimento a Lecco, in cui è rimasto coinvolto il trapper Baby Gang, in un verbale lo ha accusato, in sostanza, di essere un canale per l'approvvigionamento di armi. Parole che la difesa di Zaccaria Mouhib, vero nome del cantante da milioni di follower, bolla come "menzogne" che l'uomo, Mevljan Hetem, avrebbe riferito ai magistrati come vendetta per non aver ottenuto dal 25enne il "sostegno economico" che gli aveva chiesto. Sono alcuni dettagli emersi, anche da memorie difensive, dall'udienza di ieri davanti al gup Salvatore Catalano, in cui Baby Gang è imputato con rito abbreviato, assieme all'amico e trapper Simba La Rue, per porto abusivo di armi e ricettazione per il possesso di un fucile mitragliatore, sequestrato nel 2024, e che era stato esibito in due video di altrettanti brani. La difesa di Baby Gang fa notare, però, che "la custodia e la movimentazione dell'arma si inserivano in un rapporto gestito dagli Hetem, che decidevano a chi affidarla, dove custodirla e come recuperarla". Dopo essere stati arrestati, tra l'altro, Mevljan Hetem e il padre hanno accusato Baby Gang in interrogatori del maggio 2026. Dichiarazioni che, per la difesa, non sono credibili, perché soprattutto il primo ha cambiato versione su "due pistole" raccontando che le avrebbe "richieste" al cantante e dicendo anche che quel fucile apparteneva al "gruppo Npt", ossia quello del trapper. E lo ha fatto, sempre secondo la difesa, perché aveva una "attesa delusa di sostegno economico da parte del Mouhib". Intanto, ieri è emerso, come riferito dallo stesso 25enne al suo legale, che Baby Gang sarebbe stato picchiato in carcere, tanto che in udienza il gup ha chiesto di acquisire una relazione medica del penitenziario di Busto Arsizio (Varese). (ANSA).