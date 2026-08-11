(ANSA) - CELLE DI SAN VITO, 11 AGO - Sedici tavoli in legno uniti per dar vita a una grande tavolata allestita lungo il corso principale di Celle San Vito (Foggia), il più piccolo Comune della Puglia con 144 residenti. E poi altre quattro lunghissime tavolate allestite negli angoli più suggestivi del paese dove, nella serata di ieri, si è svolta la tradizionale 'festa del vicino' che ha accolto oltre 400 persone provenienti da ogni parte d'Italia. Tutti seduti insieme in un'atmosfera accogliente per ritrovarsi e celebrare il valore della comunità. L'evento ha trasformato vie e piazze del paese in una grande sala da pranzo all'aperto. A cucinare e servire tra i tavoli la sindaca Palma Maria Giannini (che ha anche accolto la consigliera regionale Graziamaria Starace), sua sorella, una dozzina tra volontarie e volontari di tutte le età, ragazza, donne, uomini. C'è chi ha preparato gli spaghetti, chi ha grigliato la carne, chi ha messo su un antipasto di salumi e formaggi. "La festa del vicino è nata nel 2010 e da allora ogni 10 agosto Celle di San Vito vive una serata speciale - racconta la sindaca -. È uno degli eventi più belli della nostra estate, particolarmente riuscito quest'anno con strade animate, gente sorridente, grande collaborazione da parte di tutti. Chi non ha cucinato niente ha comunque portato vino, bevande, piatti, tovaglioli, sedie. Una festa riuscita all'insegna dello stare insieme". (ANSA).