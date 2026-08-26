(ANSA) - PAVIA, 26 AGO - Hanno cercato di rubare orologi di valore e gioielli nella villa del conte Castelbarco Albani alla frazione Sforzesca di Vigevano (Pavia), ma la custode si è accorta della loro presenza e ha chiamato la polizia che è subito intervenuta e li ha arrestati. Il fallito furto è andato in scena nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 agosto, verso le 3. I due ladri, entrambi 62enni, sono stati arrestati in flagrante. Un complice che era con loro è riuscito a fuggire nelle campagne. La custode si è svegliata dopo che il sistema d'allarme era entrato in azione, in seguito alla forzatura di una porta finestra della villa. Oltre ad arrestare i due ladri, gli agenti hanno anche recuperato la refurtiva: sacchi pieni di orologi e gioielli che sono stati riconsegnati ai proprietari. (ANSA).