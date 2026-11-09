(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - La paura, il volto tumefatto, l'ennesima violenza subìta dall'ex marito. Sono stati i figli, uno dei quali minorenni, a chiamare il 112, e a salvare la loro mamma. E' accaduto a Quarto, in provincia di Napoli, dove una donna di 38 anni è stata brutalmente picchiata. I due si erano separati, poi nei giorni scorsi un tentativo di riavvicinamento. Lui, 41 anni, violento, l'ha colpita più volte. I figli hanno quindi chiamato il numero di emergenza: ""Mamma si è chiusa in bagno, è stata picchiata". È lì che i carabinieri la troveranno, in un angolo. Il volto è viola, tumefatto. "Signora, siamo qui" - rassicurano i militari della tenenza di Quarto - "Non deve temere". Nessuna risposta, lo sguardo perso nel vuoto. Sul pavimento di casa c'è di tutto. Una playstation è stata lanciata contro una tv, due smartphone sono in pezzi, vetri infranti. Il 41enne è seduto in cucina e non reagisce all'arresto. La donna è tuttora ricoverata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in stato di shock. L'uomo è stato portato in carcere, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. (ANSA).