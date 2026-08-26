(ANSA) - POGGIO IMPERIALE, 26 AGO - Nasce a Poggio Imperiale, comune di circa 2500 abitanti in provincia di Foggia, il taxi sociale, iniziativa dell'amministrazione comunale rivolta in particolare agli over 65 e alle persone in condizioni di fragilità, già avviato nel 2025. Il servizio consente di raggiungere i comuni foggiani di Lesina, Apricena, San Severo, San Nicandro Garganico, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo, Lucera, San Marco in Lamis, Foggia e Termoli (Campobasso), costruendo una rete di collegamento con alcuni dei principali poli sanitari e sociosanitari del territorio. "Una realtà che evidenzia una delle difficoltà tipiche dei piccoli Comuni: la distanza geografica dai servizi specialistici può trasformarsi, soprattutto con l'avanzare dell'età, in una vera barriera all'accesso alle cure" spiegano dal Comune. "Abbiamo voluto trasformare un problema che tante famiglie conoscono bene in un servizio concreto - sottolinea il sindaco di Poggio Imperiale Alessandro Liggieri - . Per una persona anziana, dover raggiungere San Severo, Foggia, San Giovanni Rotondo o anche Termoli per una visita non può significare ogni volta chiedere un favore, dipendere dalla disponibilità di qualcuno o affrontare costi difficilmente sostenibili. Il taxi sociale nasce per dare una possibilità in più. Non sostituisce la famiglia e non pretende di risolvere ogni esigenza, ma garantisce una risposta pubblica, organizzata e accessibile a chi rischierebbe altrimenti di trovarsi in difficoltà proprio nel momento in cui ha bisogno di curarsi". (ANSA).