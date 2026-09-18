(ANSA) - ROMA, 18 SET - Nel fine settimana è atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche al Nord, mentre al Sud c'è ancora instabilità a causa di una perturbazione atlantica che sta attraversando l'Italia. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Per venerdì si prevedono condizioni di variabilità atmosferica, con rovesci di breve durata e fino alla tarda mattinata più probabili su Nord-Ovest, Friuli, Medio Adriatico, Lazio, Campania e Sicilia. "Nel pomeriggio - prosegue la nota - l'instabilità si sposterà prevalentemente al Centro-Sud con piogge più diffuse sul versante adriatico, mentre al Nord subentrerà un generale esaurimento dei fenomeni". Nel fine settimana si prevedono ancora piogge sparse al Centro-Sud e cielo nuvoloso sulle regioni settentrionali, in un contesto di progressivo miglioramento. Per domenica si prevede stabilità atmosferica su quasi tutto il Paese, salvo qualche temporale al Meridione. Nel dettaglio: Venerdì 18: al Nord piogge sparse; al Centro piogge e rovesci sparsi; al Sud quadro instabile con piogge e temporali. Sabato 19: al Nord nuvoloso senza precipitazioni; al Centro piogge e schiarite soleggiate; al Sud piogge sparse, locali rovesci di moderata o forte intensità in Sardegna. Domenica 20: al Nord soleggiato; al Centro soleggiato a tratti nuvoloso; al Sud piogge sparse. (ANSA).