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(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati, destinato ai grandi gruppi energetici, dovrebbe essere introdotto con il decreto legge carburanti approvato dal Consiglio dei ministri. In una bozza del provvedimento, visionata dall'ANSA, c'è infatti una misura rivolta alle società energetiche con ricavi nel 2025 oltre i 20 miliardi di euro. L'acconto, si legge nel testo della bozza, fa maturare alla società un equivalente credito di imposta. La misura, come spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. (ANSA).