(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Oltre 120 militari italiani e francesi hanno partecipato all'esercitazione multinazionale 'Joint Sapper 2026', organizzata dal 32/o Reggimento Genio Guastatori della Brigata alpina Taurinense insieme al Secondo Régiment Étranger de Génie della Legione straniera francese. L'attività addestrativa si è conclusa oggi nel Cuneese. L'esercitazione si è svolta in una prima fase nell'area di Fossano e successivamente sulle montagne di Prato Nevoso, dove i militari sono stati impegnati per 72 ore consecutive, affrontando un dislivello positivo complessivo di oltre 1.300 metri. Le attività hanno riguardato operazioni offensive e difensive in ambiente montano, tra cui l'assalto e la difesa di posizioni in quota, il superamento di pareti rocciose con tecniche alpinistiche, la bonifica di itinerari da ordigni esplosivi e la demolizione di obiettivi nemici. Sono stati impiegati anche droni per ricognizioni aeree. L'obiettivo dell'esercitazione, inserita in un ciclo di attività congiunte tra reparti alleati, era migliorare la capacità dei militari italiani e francesi di operare insieme, attraverso l'impiego di tecniche, tattiche e procedure comuni in un contesto di combattimento. (ANSA).