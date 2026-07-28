(ANSA) - CASERTA, 28 LUG - Un 41enne è deceduto a Bellona (Caserta) dopo essersi immerso in un laghetto della località Triflisco. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco della sede Centrale del Comando, insieme al nucleo Sfa ( Soccorritori Fluviali Alluvionali). I pompieri si sono messi all'opera con un gommone riuscendo a recuperare il corpo del 41enne, ormai privo di vita. Sembra che l'uomo abbia avuto un malore. (ANSA).