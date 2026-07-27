(ANSA) - MILANO, 27 LUG - A Montichiari, comune in provincia di Brescia, è stato avvistato e fotografato un varano e il sindaco è pronto a emettere "una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti". Per cercare il grosso rettile che è stato avvistato due volte, una con tanto di foto, nei campi attorno al paese, la polizia provinciale ha utilizzato anche droni dotati di termocamera, che hanno per ora rilevato la presenza di molti animali ma non del varano. Ad avvistare l'animale per ben due volte, la prima a metà luglio, è stato Dhanoa, un cittadino di origine indiana addetto all'irrigazione dei campi che ha lanciato l'allarme, allertando il proprietario dell'azienda agricola di Montichiari per cui lavora. Da lì è partito l'allarme in paese e il sindaco di Montichiari Marco Togni ha parlato degli avvistamenti del rettile sulle sue pagine social spiegando che "è stata verificata l'autenticità dei fatti" e di aver fatto un sopralluogo congiunto con i Carabinieri della Forestale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale oltre alla presenza dell'agricoltore che ha effettuato gli avvistamenti", anche perchè "il veterinario esperto di rettili e varani che avevo contattato mi ha confermato essere della specie Varanus Salvadorii che può arrivare anche a 20 kg di peso e contiene delle ghiandole con una minima quantità di tossine". Ci vuole la massima attenzione e per tutelare i suoi concittadini il sindaco ha spiegato che "data la pericolosità che può assumere un esemplare allo stato libero arriverà una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti". Nel comune del Bresciano proseguono i sopralluoghi per cercare di catturare l'animale e portarlo in un luogo dove può essere accudito. (ANSA).