(ANSA) - CAGLIARI, 09 OTT - Sono oltre 250 i chilogrammi di sabbia, ciottoli e conchiglie provenienti dagli arenili sardi sequestrati da gennaio a settembre del 2026, dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante i controlli in porti e aeroporti della Sardegna. Un quantitativo, secondo quanto affermano dall'Adm che ha tracciato un bilancio, simile a quello dello scorso anno quando i sequestri avevano raggiunto complessivamente circa 300 chilogrammi. Entrando nel dettaglio: quasi il 75% dei 'ladri di sabbia' è risultato di nazionalità straniera. Questo conferma "l'importanza di affiancare all'attività di controllo una costante azione di informazione e sensibilizzazione rivolta ai visitatori dell'Isola", precisano dall'Adm. "I dati registrati nei primi nove mesi dell'anno confermano l'efficacia dell'attività di controllo svolta negli scali sardi, anche grazie alla costante sinergia con gli altri enti operanti nelle aree portuali e aeroportuali (Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e organi di security) - spiega il direttore regionale Adm Sardegna, Gianluigi D'Urso - Il fenomeno resta tuttavia diffuso e richiede una riflessione condivisa con gli altri enti di controllo e con la Regione Sardegna sulle modalità più efficaci per contrastarlo, anche alla luce della significativa prevalenza di casi che coinvolgono turisti stranieri. La strada da percorrere è quella di rafforzare ulteriormente, in maniera coordinata, l'intero ciclo di prevenzione, controllo e sensibilizzazione". (ANSA).