(ANSA) - MONACO, 10 LUG - Nel 2025, Monaco ha attirato 6,7 milioni di turisti, generando 1,4 miliardi di euro di ricavi diretti; è quanto emerge da uno studio pubblicato questa settimana dal governo del principato mediterraneo, che si estende su una superficie di 2 chilometri quadrati. La ricerca è stata condotta nel corso del 2025 dall'Istituto monegasco di statistica e studi economici (Imsee) e dalla Direzione del turismo e dei congressi (Dtc), coinvolgendo oltre 17.000 visitatori. Lo studio distingue tra la stragrande maggioranza di visitatori giornalieri (92,5%) — che risiedono fuori dal territorio monegasco e visitano Monaco in giornata — e i turisti che vi trascorrono almeno una notte (7,5%). In media, i primi soggiornano nel Principato per 1,2 giorni e spendono 76 euro al giorno: quasi la metà della cifra è destinata a cibo e bevande, mentre 21 euro sono dedicati allo shopping. I visitatori francesi costituiscono il gruppo più numeroso (49,6%), seguiti a distanza da italiani (7,4%), americani (5,3%) e britannici (5,2%). Sebbene rappresentino una piccola minoranza, i turisti che pernottano generano ricavi nettamente superiori, contribuendo per oltre il 60% alla spesa totale. In media, soggiornano 3,8 giorni e spendono 348 euro al giorno — di cui la metà per l'alloggio — per un totale di 1.670 euro a visita; tale cifra sale a 2.365 euro durante il mese del Gran Premio di Formula 1. I primi quattro paesi di provenienza sono gli stessi dei visitatori giornalieri, sebbene le proporzioni siano meno sbilanciate: Francia (26,4%), Italia (14,1%), Stati Uniti (9,9%) e Regno Unito (8,7%). I turisti provenienti dal Vicino e Medio Oriente sono quelli che spendono di più, con una media di 1.000 euro al giorno, pur rappresentando solo il 2% dei visitatori che pernottano. In questo paradiso per i super-ricchi, quasi il 2% dei turisti arriva in elicottero e, nei mesi estivi, il 6% soggiorna a bordo di imbarcazioni. (ANSA).