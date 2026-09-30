(ANSA) - CROTONE, 30 SET - Nel settembre 2024 aveva denunciato, solo dopo sette giorni, la scomparsa del marito, Salvatore Giglio, di 69 anni: a Cutro (Crotone) i Carabinieri hanno arrestato la donna, di 60 anni, e il figlio 28enne, per l'omicidio dell'uomo che sarebbe avvenuto nelle pertinenze domestiche. I due sono accusati anche di occultamento di cadavere, che avrebbero buttato nel fiume Tacina, ma che non è stato ancora ritrovato. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal procuratore Domenico Guarascio. Il gip della città calabrese ha emesso per madre e figlio un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA).