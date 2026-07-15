(ANSA) - BELLUNO, 15 LUG - La Ceb, Compagnia energetica bellunese con sede a Bolzano, ha presentato a novembre 2024 istanza alla Provincia di Belluno per realizzare un impianto idroelettrico nel comune di Longarone, a pochi metri dalla confluenza tra il torrente Vajont e il Piave. Lo scrive il Gazzettino. Il progetto si aggiunge a quello della società pordenonese Welly Red, che punta a costruire una centralina idroelettrica sotto la diga del Vajont, poche centinaia di metri più in alto, ma in territorio friulano. L'impianto in territorio veneto sfrutterebbe una briglia esistente con un salto d'acqua di circa 24 metri, con un prelievo massimo di 4.500 litri al secondo e una potenza nominale di 378 kW. Il progetto, definito "puntuale" in gergo tecnico, non richiederebbe la valutazione di impatto ambientale e sarebbe praticamente invisibile, realizzato tutto all'interno della briglia. L'iter è attualmente sospeso su richiesta della stessa Ceb, in attesa di presentare un progetto più completo, ma non è mai stato ritirato ufficialmente. Nel frattempo va avanti il progetto in territorio friulano, contro cui a Longarone prevale la contrarietà. Tra gli altri, a opporsi è il comitato superstiti e sopravvissuti del Vajont, che ha già annunciato di voler presentare un ricorso etico-morale al Presidente della Repubblica, su motivazioni storiche legate al disastro del 1963, per impedire l'avanzamento del progetto. Critico sull'iniziativa il sindaco di Erto e Casso (Pordenone), Antonio Carrara, favorevole invece al progetto di Welly Red: "Mattarella verrà interessato del problema per una sola centralina o per tutte e due? - si chiede, parlando col Gazzettino -. Perché vien da pensare che il Capo dello Stato debba essere disturbato per tutto quello che riguarda la memoria del Vajont, e non solo per l'impianto di Welly Red. A meno che non venga deciso da qualcuno che una centralina è un problema mentre l'altra, che porterebbe introiti di sovracanoni idrici a Longarone, va bene. L'acqua è la stessa. Eppure vengo dipinto io come il cattivo...". (ANSA).