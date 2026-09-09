(ANSA) - ROMA, 09 SET - La nave Amerigo Vespucci, impegnata nel tour mondiale - campagna in Nord America 2026, si prepara al ritorno in Italia, dove tra settembre e ottobre raggiungerà Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli, Venezia e Trieste, dove concluderà la campagna in occasione della 58ª edizione della Barcolana. Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, annunciato nel settembre 2025 dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è un'iniziativa del ministero e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi spa e sviluppata in collaborazione con i ministeri di Esteri, Cultura, Sport e Disabilità. Dopo la sosta a Cadice (Spagna), la prima tappa del rientro in Italia sarà in Sardegna: dal 13 al 15 settembre la Nave Scuola della Marina Militare sarà ormeggiata a Cagliari, presso il Molo Ichnusa. In occasione della sosta cagliaritana, nei pomeriggi del 13 e del 14 settembre il Vespucci sarà aperto al pubblico per le visite a favore della popolazione. Dal 17 al 19 sosterrà a Castellammare di Stabia, nel cui cantiere navale nel 1931 è stata varata. Il raggiungerà Napoli dove si fermerà fino al 25 settembre. A Napoli ospiterà i team dell'America's Cup impegnati negli stessi giorni dell'America's Cup. Dopo la sosta campana la nave raggiungerà la laguna veneta e dal 2 al 7 ottobre ormeggerà a Venezia in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposiumche si terrà il 6 e 7 ottobre 2026 presso l'Arsenale della Marina Militare di Venezia. Il Vespucci terminerà la Campagna 2026 a Trieste in occasione della Barcolana, la regata più partecipata del mondo con oltre 2.000 imbarcazioni e dell'arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica internazionale più lunga del Mediterraneo, con oltre 1.500 miglia no stop da Genova a Trieste, che alla sua sesta edizione arriva per la prima volta nel capoluogo giuliano. Accanto alla nave a Trieste ci sarà anche il Villaggio IN Italia dall'8 al 12 ottobre che ospiterà un palinsesto ricco di appuntamenti. Concluso il tour mondiale omaggerà con una sosta la città di Ravenna quale Capitale italiana del mare 2026. (ANSA).