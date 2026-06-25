(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Nave Amerigo Vespucci, partita lo scorso 9 maggio da Genova, ha attraversato l'oceano Atlantico e ha raggiunto la costa orientale degli Stati Uniti per il nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026: l'obiettivo dichiarato è di continuare a "portare nel mondo la bellezza, l'identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell'Italia e degli italiani". Il veliero ha raggiunto oggi il porto di Baltimora, la città più grande e popolosa del Maryland. Dopo 47 giorni di navigazione il Vespucci ha raggiunto nuovi primati: con l'ultima traversata dell'Atlantico ha superato il record delle 2.899 miglia percorse con navigazione a vela, battendo il record della campagna addestrativa del 1992. A Baltimora il veliero è ormeggiato presso il waterfront di Tide Point, insieme alle altre imbarcazioni che prenderanno parte alla parata Sail250 Maryland dal 25 giugno all'1 luglio accompagnata dal ritorno della pattuglia acrobatica della Marina americana, i 'Blue Angels', all'aeroporto Martin State: l'evento aperto al pubblico. Domenica 28 giugno alle ore 19 in banchina sottobordo si terrà il concerto 'From Vespucci to America: A Musical Journey' della pianista italiana di fama internazionale Cristiana Pegoraro in omaggio alle celebrazioni di 'America250'. L'evento è organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Filadelfia a conclusione di un ciclo di conferenze sul contributo italiano alla Dichiarazione d'indipendenza americana e al successivo processo costituente degli Stati Uniti. Sempre a Baltimora nave Vespucci imbarcherà allievi della prima classe dell'accademia navale di Livorno, per la consueta campagna addestrativa, che si concluderà in Italia con lo sbarco a Taranto. A bordo, gli allievi vivranno il 'battesimo del mare' e si prepareranno per diventare ufficiali della Marina militare secondo le tradizioni secolari della marineria italiana, alternando attività veliche e addestramento tecnico ad attività di Naval Diplomacy, all'interno del programma ufficiale delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. (ANSA).