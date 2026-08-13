(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - Sono 73 i migranti recuperati nel Mediterraneo fra Malta e Lampedusa dalla nave Humanity I della Ong tedesca Sos Humanity che il 18 agosto arriverà a Ravenna, indicata dal ministero dell'Interno come porto sicuro. "Ravenna non è certo il porto più vicino, ma cercheremo di costruire tutto il percorso perché tutto funzioni al meglio dopo un viaggio disagevole e mi permetto di dire disumano" ha detto all'ANSA il sindaco Alessandro Barattoni, che questo pomeriggio parteciperà a una riunione del tavolo di coordinamento convocata in prefettura sui nuovi arrivi. "Non credo che sia umano far navigare fino al Nord Italia" con il caldo di questi giorni persone recuperata in mare al sud del Mediterraneo fino ai porti del Nord Italia. "Abbiamo una procedura concordata con Croce Rossa e Asl sulla gestione dei nuovi approdi" che dopo l'introduzione delle nuove regole lo scorso 12 giugno causano "rallentamenti perché le procedure di screening sono diverse e più approfondite e richiedono più tempo" ha aggiunto. In passato ci sarebbero volute "poche ore, questa volta probabilmente prenderanno due giorni" durante i quali i naufragi non resteranno sulla nave. "L'anno scorso Ravenna aveva chiesto un riequilibrio degli arrivi fra le città italiane - ha ricordato il sindaco - cosa che in parte c'è stata" ma con ancora problematiche aperte. "Il numero di arrivi ormai è superiore all'intera passata legislatura" e la "propaganda elettorale" è "molto diversa dalla gestione quotidiana". (ANSA).