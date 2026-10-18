(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - "Possiamo confermare che oggi, in mattinata, due caccia Eurofighter italiani sono stati fatti decollare d'urgenza in risposta alla presenza di un drone nello spazio aereo lituano. I velivoli hanno operato sotto il comando della Nato. È in corso un'indagine e la Nato rimane in stretto contatto con le autorità lituane. La Nato è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere la nostra popolazione". Lo rifersice un ufficiale della Nato. (ANSA).