(ANSA) - BRUXELLES, 30 LUG - "In risposta al missile russo di tipo attualmente sconosciuto che è entrato nello spazio aereo polacco, la Nato e la Polonia hanno attivato le loro difese aeree e terrestri. Il Comandante Supremo Alleato in Europa, il generale Alexus Grynkewich, ha parlato con il Capo di Stato Maggiore polacco e ha sottolineato che la Nato continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il suo territorio dell'Alleanza". Lo afferma il portavoce del Comando supremo alleato della Nato in Europa, Martin O'Donnell, ricordando che "la Nato è in stretto contatto con le autorità polacche" sull'incidente, "che è tuttora oggetto di indagine". (ANSA).