(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Aveva nascosto nel pozzetto di un freezer quasi 21 chili di hascisc. Un cagliaritano di 54 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato che lo avevano fermato per un controllo a bordo della sua auto nel quartiere Is Mirrionis, a Cagliari. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il risultato dell'ultima operazione condotta dai Falchi della Squadra Mobile, quotidianamente impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. L'uomo era seguito da tempo dai poliziotti: è stato individuato mentre si trovava a bordo della propria auto e fermato per i conseguenti accertamenti. Gli elementi raccolti inducevano i Falchi ad approfondire ulteriormente la posizione del 54enne, estendendo l'attività a un'abitazione nella sua disponibilità, all'interno della quale veniva eseguita una perquisizione. Nella zona cucina-soggiorno dell'appartamento, nascosti all'interno di un freezer a pozzetto, gli agenti hanno trovato 200 panetti di hascisc, del peso di circa 100 grammi ciascuno, confezionati in involucri argentati e contraddistinti dalla scritta arancione "Papaya" e dall'immagine del medesimo frutto. La droga, sottoposta a sequestro, raggiungeva un peso complessivo di 20,796 chilogrammi. Un quantitativo particolarmente rilevante che, una volta immesso sul mercato illecito, avrebbe potuto generare proventi per oltre 200mila euro. Il 54enne è stato rinchiuso nel carcere di Uta. (ANSA).