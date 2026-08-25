(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Non è troppo tardi per cambiare la traiettoria dell'Europa se facciamo oggi i primi passi giusti". E' lo slogan del think tank Rhine Group promosso da Mario Draghi e dall'economia Patrick Collison che vede come direttore esecutivo Luis Garicano, economista spagnolo ed ex eurodeputato. L'iniziativa si propone di rilanciare la competitività dell'Europa partendo dal 'Rapporto Draghi' consegnato nel settembre del 2024 alla Commissione Europea. "I cittadini europei chiedono ai propri leader di sollevare lo sguardo dalle preoccupazioni quotidiane per rivolgerlo a un destino comune e di comprendere la portata della sfida. - è scritto nel documento pubblicato sul sito del gruppo e rilanciato oggi da alcuni quotidiani - Il Rhine Group aspira a essere uno dei luoghi in cui questo lavoro ha inizio". "Il declino non è inevitabile - viene riportato in uno dei passaggi del documento firmato da Draghi e Collison - ma è la direzione che abbiamo intrapreso in assenza di interventi urgenti" Tra i membri del think tank, gli economisti Francesco Giavazzi e Lucrezia Reichlin, il finanziere a capo di Ion Andrea Pignataro, il co-fondatore e numero uno di Bending Spoons Luca Ferrari e l'ex ministro per l'Innovazione tecnologica del governo Draghi Vittorio Colao. Sono membri dell'iniziativa anche il presidente di Iliad Xavier Niel, l'ex ministro francese Bruno Le Maire e il ceo del gruppo Le Monde Louis Dreyfus. (ANSA).